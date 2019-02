Gewaltschutz: "Strafverschärfung ohne Prävention funktioniert nicht"

"Wenn sich jahrelang etwas aufstaut, lässt sich eine Gewalttat nicht einmal durch die Todesstrafe verhindern", sagte dazu die Strafverteidigerin Astrid Wagner. Vielmehr sollte in der Prävention angesetzt werden. In Hinblick auf Wiederholungstäter, die längere Haftstrafen abgesessen haben, ist sie überzeugt, dass auch die Nachsorge wichtig wäre, denn "die Leute verlernen im Gefängnis das Leben". Für eine "befristete In-Vollzug-Setzung" von Tätern und eine Krisenintervention für weggewiesene Männer sprach sich Priechenfried aus. Letztere wäre "dringend notwendig", betonte der Neustart-Leiter.

Ein grundlegendes Problem verorteten die Experten in bestehenden patriarchalen Mustern. "Es geht bei der Arbeit mit Tätern immer um Selbstwert, Scham und Gesichtsverlust", erklärte Priechenfried. "Da ist man als Mann auch Vorbild. Wenn ein junger Mann zum Beispiel erkennt, dass man männlich reagiert, aber ohne Gewalt anzuwenden. Handlungsalternativen kann man erarbeiten". Laut Gaupmann ist der schlagende Täter in einer Beziehung immer der Schwächere. "Es bedarf daher nicht nur bei Mädchen, sondern auch bei Buben der Selbstwertarbeit, damit sie andere Copingstrategien entwickeln können als Gewalt", so die Psychologin.