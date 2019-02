Häusliche Gewalt: Staatsanwalt oft „Hände gebunden“

Nach zwei Morden an Frauen im Raum Wiener Neustadt hat die Staatsanwaltschaft betont, im Bereich der Gewaltprävention nur relativ wenige Maßnahmen zur Verfügung zu haben. Ihre Rolle sei jene der Leiterin des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens. „Wir können erst ein Verfahren einleiten, wenn etwas passiert ist“, erklärt die leitende Staatsanwältin Barbara Haider. In Sachen Prävention müsse in Gewaltschutzeinrichtungen investiert werden, heißt es. Auch mehr Angebote von Antigewalttraining brauche es.

Mit Festnahmen oder Anträgen zur U-Haft sei man erst in einer späten Phase des Konfliktes – erst nach Ermittlungen der Polizei – involviert, erklärt Haider. Zudem stoße die Staatsanwaltschaft trotz Maßnahmen der Polizei wie Betretungsverbote oder Beratung durch Gewaltschutzzentren auf „rechtliche und tatsächliche“ Grenzen. Etwa, wenn ein Opfer häuslicher Gewalt seine Aussage abschwächt und damit der dringende Tatverdacht wegfällt. Da seien der Staatsanwaltschaft die Hände gebunden; das führe dazu, dass keine Festnahme oder Verhängung der U-Haft erfolgen kann.