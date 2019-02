Soziale Medien als Gewaltverstärker

Solche nutzergenerierten Inhalte setzen klassische Medien laut Experten zusehends unter Druck. Durch die Digitalisierung kann jeder Reporter sein und Nachrichten – egal, ob wahr oder falsch – der Öffentlichkeit kundtun.

Laut Petra Herczeg, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Wien, hat sich die Rolle der Journalisten dadurch in den letzten Jahren stark verändert. Vom sogenannten „Gatekeeper“ – also dem Torhüter, der kontrollieren kann, welche Inhalte wann an die Öffentlichkeit gelangen – könne keine Rede mehr sein.

„Die große Herausforderung für den Journalismus ist es, professionell zu agieren und einen Gegenpart gegen die Empörungs- und Aufregungsbereitschaft zu setzen“, sagt Herczeg. „Gleichzeitig beobachten wir, dass Journalisten selbst Teil der Empörungskultur sind, der es weniger um Fakten und Orientierung geht als um Emotionen.“

Durch die Kommentare, die im Internet veröffentlicht werden, entstünden Diskussionen, die oft in politischen Extremen enden. Gewalttaten würden instrumentalisiert. Das „subjektive Sicherheitsgefühl“ ist ein von Politikern viel bemühter Ausdruck. „Gewalt ist natürlich ein klassisches Thema, das sich sehr gut für unterschiedliche Instrumentalisierungen durch Politik und Öffentlichkeit eignet. Bei aller Furchtbarkeit der Taten hat es einen hohen Erregungs- und Emotionalisierungsgrad. Da kann sich guter Journalismus bewähren, indem eben nicht reflexartig emotionalisierend berichtet wird, sondern faktenorientiert“, sagt Herczeg.

Ein Problem sei es, dass Medienkonsumenten die Qualität von Nachrichten nur schwer einschätzen können, wie es Studien belegen. Dadurch bestehe die Gefahr, dass manipulative und populistische Inhalte mit professionellem Journalismus verwechselt werden: „Ich glaube, dass ein Bewusstseinswandel notwendig ist, und dass Rezipienten verstärkt Medienkompetenzen erwerben müssen, um qualitativen Journalismus schätzen zu können.“