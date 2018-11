Gewalt gegen Frauen: Schlag auf Schlag

Beim Wort „Opfer“ rümpft Karin Pfolz die Nase. Die Bezeichnung sei nicht richtig, sagt die Wienerin. Sie nennt sich „Überlebende“. „Das trifft es besser. Das muss die Botschaft sein.“

Karin Pfolz erzählt ihre Geschichte offen – unter anderem in Schulen. Die Geschichte ihrer Beziehung, die von Gewalt geprägt war. Weil es so wichtig ist, das Reden, sagt sie. „Traut man sich einmal, eine helfende Hand anzunehmen, geht es eh. Ich habe so lange gebraucht. Und da bin ich mir selbst ein bissl böse. Denn man nimmt dem Täter alle Kraft, wenn man es sagt.“

Pfolz war zehn Jahre mit einem gewalttätigen Mann verheiratet. „Ich habe über die Jahre nur versucht, durchzukommen. Von einem Tag zum anderen versucht, zu überleben.“ Der „Liebste und Beste“ war er einst. Ab dem Ja-Wort habe sich das geändert. Von einem Tag auf den anderen. „Ich habe beim ersten Schlag gewusst, der hört nicht auf. Und mit dem ersten Schlag ist auch die Liebe verflogen“, erinnert sich die Künstlerin und Verlegerin. Geblieben ist sie trotzdem. „Weil er schon vor der Ehe begonnen hat, mein soziales Umfeld abzugraben. Die Freunde wären lästig, die Familie hat er schlecht geredet. Und das Geld auf dem gemeinsamen Konto hat er sofort abgehoben.“