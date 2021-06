Belästigungsvorwürfe gegen Fellner: Zwei Frauen bezweifeln Glaubwürdigkeit Wagners

Die Belästigungsvorwürfe rund um Wolfgang Fellner sind um eine Facette reicher. Auf der Nachrichtenplattform oe24.at des Medienmachers stellen zwei Frauen die Glaubwürdigkeit von Fellners Ex-Mitarbeiterin Katia Wagner infrage. Diese warf wie mittlerweile zwei andere Ex-Mitarbeiterinnen Fellner sexuelle Belästigung vor. Wagners Geduld ist laut ihrem Anwalt Michael Rami mit dem Artikel zu Ende. Sie will nun rechtliche Schritte gegen Fellner einleiten.

Sekretärin erklärt, keinen Grapscher gesehen zu haben

Wagner behauptete, der Medienmacher habe ihr in seinem Büro auf das Gesäß gefasst und sie mit Nachrichten belästigt, was Fellner strikt zurückweist. Der Vorfall soll sich 2015 zugetragen haben. So sei Wagner in das Büro von Fellner gerufen worden, wo er ihr bei der gemeinsamen Durchsicht von Marketingunterlagen auf den Hintern gegriffen haben soll. Die Sekretärin Fellners habe nun in einer Erklärung für das Gericht festgehalten, dass das Büro des Medienmachers mit Glaswänden ausgestattet und somit von allen Seiten einsehbar sei. Sie habe das Gespräch von Fellner und Wagner beobachtet und mitgehört. "Zu keinem Zeitpunkt war eine sexuelle Berührung, schon gar kein Grapschen am Po zu beobachten", erklärte die Sekretärin.

Eine namentlich nicht genannte "Stammkundin" des ehemaligen Schönheitssalons von Katia Wagner behauptet, dass Wagner ihr im Jahr 2016 "Hilfe" bezüglich eines Gerichtsverfahrens angeboten habe. So soll Wagner offeriert haben, eine Geschichte über den Vater der "Stammkundin" zu erfinden und für sie als Zeugin vor Gericht auszusagen. "Sie meinte, sie könne sehr gut lügen und habe das schon in einem Verfahren verwendet", behauptete die "Stammkundin".