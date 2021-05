Causa Fellner: Klage gegen Scharf eingeschränkt

Am Mittwoch ging es am Arbeits- und Sozialgericht in Wien um die Causa Fellner. Zur Erinnerung: Ex-oe24.tv-Mitarbeiterin Raphaela Scharf hatte sich 2019 im Medienhaus über sexuelle Belästigung durch Wolfgang Fellner beschwert. Daraufhin wurde sie entlassen. Scharf klagte auf Wiedereinstellung, Fellner auf Unterlassung.

In letzterer Sache wurde am Mittwoch verhandelt. Zu Beginn verkündete Fellners Anwalt, dass dieser einen großen Teil seiner Klage zurückzieht: Die Unterlassungsklage bezieht sich jetzt nicht mehr auf allgemeine Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch Wolfgang Fellner, sondern nur noch auf den Vorwurf, der Medienmanager habe Scharf bei einem Fotoshooting im Mai 2019 am Gesäß berührt.