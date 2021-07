Andreas Prochaska inszeniert Bergsteigerdrama Reinhold Messners

Im Augenblick versinkt ROMY-Preisträger Andreas Prochaska („Das Boot“, „Alex Rider“) quasi im Sumpf: Noch arbeitet der Star-Regisseur in Österreich am außergewöhnlichen Serien-Projekt „Das Netz – Prometheus“ (AT). Es ist Teil einer länderübergreifenden Produktion, die den Blick auf die üblen Seiten des Fußballs lenkt mit Korruption, Menschenhandel, Kriminalität. Im August wird sein Sohn Daniel Prochaska („Das schaurige Haus“) das Zepter bei der Produktion von MR Film, Red Bull, ARD Degeto und Beta Film übernehmen.