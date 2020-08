Regisseur Andreas Prochaska: „Die Fans sind schon streng“

Wie war das eigentlich nach dem Dreh vom „Boot“ – Sie waren angeblich am Rande des Nervenzusammenbruchs ... (Prochaska lacht laut) Zumindest haben das Ihre Nachfolger in einem Interview erzählt.

Naja, sagen wir mal so: Es hat dann zwei Leute gebraucht, um das zu machen, was vorher einer gemacht hat (in Staffel 2 führten Matthias Glasner und Rick Ostermann Regie, Anm). Das Ganze hat mich physisch und psychisch schon an meine Grenzen gebracht. Es war extrem aufwendig und als ich in die Produktion gegangen bin, waren die Drehbücher immer noch „Work in progress“. Da bist du immer einen Schritt hinterher. Ich war sehr stolz auf das, was dabei herausgekommen ist. Aber ich wollte keine weitere Staffel drehen, weil ich das Gefühl hatte, das wäre nur mehr eine Variation dessen, was ich eh schon gemacht habe. Da mach’ ich lieber so etwas wie „Alex Rider“.

Was waren denn da die Herausforderungen?

Die größte Herausforderung war, einen Stoff, der für 12-Jährige gedacht ist, für eine Young-Adult-Audience aufzubereiten. Also etwas zu machen, das kein Kinderprogramm ist, gleichzeitig nicht zu hart ist, damit sich’s 12-Jährige noch anschauen können, aber nicht zu flach, damit auch die Eltern Vergnügen dabei haben. Obwohl es natürlich völliger Humbug ist, dass ein Teenager als Spion eingesetzt wird. Der Pitch war für mich immer „Jason Bourne meets Coming of Age“ und damit konnte ich eigentlich ganz gut umgehen.

Da gab ja es auch schon einen Kinofilm.

Ich muss gestehen, ich hab’ nur den Trailer gesehen. Das war so ein Kasperltheater, so „over the top“. Ich glaube, deshalb haben sie auch jemanden gesucht, der in verschiedenen Genres Erfahrungen gesammelt hat, um dem Ganzen die nötige Ernsthaftigkeit zu geben.