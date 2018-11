Serienstart von "Das Boot"

Anders als im Original spielt sich in der Serie einiges an Land ab. Wie wichtig war für Sie dieser zweite Handlungsstrang?

Sehr wichtig. Denn dadurch hat sich auch die Möglichkeit ergeben, starke Frauenfiguren zu erzählen, die nicht nur winkend am Kai stehen, während die Männer in den Krieg ziehen. Durch die von Vicky Krieps gespielte Figur der Simone Strasser erlebt der Zuschauer auch den Alltag im besetzten Frankreich im Spannungsfeld ihrer anfangs naiven Sichtweise auf das Naziregime, die im Lauf der Geschichte in ein komplett anderes Licht gerückt wird. Ich finde auch, dass die Klaustrophobie im Boot verstärkt wird durch den Handlungsstrang an Land. Die Weite des Ozeans war für mich ein wichtiges visuelles Element, das Meer verbindet die beiden Handlungsstränge und ist ein starker Kontrast zur Enge des U-Boots.

INFO "Das Boot – Die Serie": Ab 23.11. immer freitags in Doppelfolgen um 20.15 auf Sky 1. Alle acht Teile der Serie stehen ab 23.11. auf Sky Ticket, Sky Go zum Abruf bereit. Die ARD zeigt am Freitag, 23.11., ab 22 Uhr den Filmklassiker „Das Boot“ (1981) im Director’s Cut. Am Montag (26.11.) ist auf Spiegel Geschichte (u. a. via Sky empfangbar) noch die dreiteilige Doku „Entscheidung im Atlantik – Der U-Boot Krieg 1939–1945“ zu sehen.

Die Handlung: Inspiriert von Wolfgang Petersens Kinoklassiker aus dem Jahr 1981 erzählt die Sky-Serie „Das Boot“ das Schicksal junger Männer, die 1942 aus dem französischen Hafen von La Rochelle auslaufen, um in den grausamen U-Boot-Krieg zu ziehen. Der erste Teil der achtteiligen Serie beginnt auf dem Höhepunkt der Atlantikschlacht: Während die junge Besatzung auf erste Feindfahrt geht, wird an Land die Widerstandsbewegung immer stärker.

Die Entstehung: Über 70 Schauspieler, 105 Drehtage, vier Drehorte ( München, La Rochelle, Prag und Malta) und ein Budget von 26,5 Millionen Euro: Die Serie „Das Boot“ ist eine der aktuell aufwendigsten deutschsprachigen Serien bisher. Für Sky ist es nach „ Babylon Berlin“ die zweite deutsche Eigenproduktion – und schon jetzt ein voller Erfolg: Denn der Abo-Sender hat seine neue Serie bereits in mehr als 100 Länder verkauft.