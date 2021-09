Abschied von "SOKO Kitzbühel": "Da bleibt kein Auge trocken"

Emotional wird es in der Finalstaffel auch noch für Majorin Nina Pokorny, gespielt von Julia Cencig. Die Story sei wohl auch mit ein Grund, warum der Schauspielerin das Ende besonders nahegeht: „Es hat sich so gedoppelt. Da war der Abschied von der Arbeit, und meine Figur hat auch noch so eine riesengroße emotionale Kiste am Ende der Staffel – da bleibt wirklich kein Auge trocken“, so Cencig, die 2015 ihren Dienst in den Tiroler Bergen angetreten ist.