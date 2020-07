"SOKO Kitz": Seeböck - "Niemand von uns hat mit Ende gerechnet"

Die Einstellung der Erfolgsserie "SOKO Kitzbühel" nach 20 Jahren hat das Dreh-Team und die Schauspieler völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Die Nachricht vom Ende wurde am Set von "SOKO Kitzbühel“ zeitgleich mit dem Versand der Presseerklärungen von ORF und ZDF am Dienstag bekanntgegeben. Die Hauptdarsteller – ROMY-Preisträger Jakob Seeböck und Julia Cencig – wurden tags davor von ORF-Verantwortlichen informiert, die dazu extra anreisten und sich testen ließen. "Niemand von uns hat das vermutet oder gar damit gerechnet, zumal die Quote gerade zuletzt in der Corona-Phase deutlich angezogen haben“, erklärt Jakob Seeböck im KURIER-Gespräch.

Alleinstellungsmerkmal

Die Begründung, die dem Team erzählt wurde: Das ZDF wolle seine "SOKO“-Schiene vereinheitlichen und urbaner gestalten. "Das Alleinstellungsmerkmal von ,SOKO Kitzbühel‘, dass es viel in der Natur spielt, hat da natürlich keinen Platz mehr“, sagt Seeböck mit einer gewissen Verbitterung.