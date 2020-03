ROMY-Nominee Jakob Seeböck: „Wir sind Hackler“

... die Entdeckung der Liebe zur Schauspielerei:

Witzigerweise hat es sich durch meine Kindheit und frühe Jugend gezogen, dass ich es völlig abgelehnt habe, Schauspieler zu werden. Ich habe mit zehn begonnen, Schlagzeug zu spielen und war immer in irgendwelchen Bands. Da konnte ich mich ein bisschen verstecken, hinter dem Schlagzeug und der Musik. Das sollte sich dann Mitte der 1990er-Jahre ändern: Mein Vater hatte am Sieveringer Steinbruch ein Open-Air-Theater ins Leben gerufen und dort bin ich zum ersten Mal mit dem Theater in Berührung gekommen. Ich habe kleinere Rollen gespielt, Soldaten oder Piraten im Hintergrund. Was mich aber am meisten fasziniert hat, war nicht so sehr die Tätigkeit auf der Bühne, sondern vielmehr diese Gemeinschaft, der Zusammenhalt von Menschen, die alle ein gemeinsames Interesse teilen, nämlich eine Geschichte zu erzählen.

Wir waren da oben auf dem Steinbruch wie Hippies, die ein Zeltlager machen. Wir haben alles selbst gemacht, die Kostüme genäht, die Bühnenbilder gebaut, haben Nachtwache gehalten. Man hat alles von der Pike auf gelernt. Wir waren zwar kein fahrendes Volk, aber wir haben so gelebt wie ein Zirkus. Das war wunderschön. Man sitzt nachts ums Feuer und spielt am nächsten Tag Shakespeare. Das hat was! Das ist mir ganz, ganz nahe gegangen. Ich denke oft und gern an diese Zeit zurück.