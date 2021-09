Von "Ninja Warrior" bis "Masked Singer": Die TV-Shows im Herbst

Wetten, dass..?

Im November soll die schon für 2020 geplante und dann wegen Corona verschobene einmalige Sonderausgabe von „Wetten, dass..?“ im ZDF mit Thomas Gottschalk über die Bühne gehen.

"Wetten, dass..?" ist im November im ZDF zu sehen

Verstehen Sie Spaß?

Und einen Abschied gibt es kurz vor Weihnachten: Nach 60 Ausgaben in fast zwölf Jahren hört Guido Cantz am 18. Dezember als Gastgeber des ARD-Klassikers „Verstehen Sie Spaß?“ auf. Die Nachfolge in der Samstagabendshow mit den versteckten Kameras tritt 2022 Barbara Schöneberger an.

"Verstehen Sie Spaß?" läuft am Samstag, 18. Dezember 2021, in ORF1