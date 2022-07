5 Serien, auf die wir uns im August 2022 bei Netflix & Co freuen

1. The Sandman

Neues von Fantasy-Autor Neil Gaiman ("Lucifer", "Good Omens"): Die düstere Kult-Comic-Reihe "The Sandman" aus dem Hause DC gibt's nun auch als Serie. Der britische Schauspieler Tom Sturridge schlüpfte in die Hauptrolle von Dream, dem Herrn der Träume. Dieser muss nach einer unerwarteten Gefangenschaft wieder ins Lot bringen, was sich durch seine Abwesenheit in Traum- und Wachwelt verändert hat.

"The Sandman" ist ab 5. August bei Netflix zu sehen