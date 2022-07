Netflix-Agententhriller mit Ryan Gosling: Auf einen Tafelspitz in Wien

"007" war schon vergeben

Gentrys Kampfname ist schlicht „Six“. Ein kleines Mädchen, auf das er aufpassen soll, fragt ihn, warum er so einen seltsamen Namen trägt. Seine Antwort: „007 war schon vergeben.“

„The Gray Man“, basierend auf den Romanen Mark Greaneys, wirkt wie der Versuch, eine US-amerikanische Bond-Reihe auf die Beine zu stellen. Gosling – wie üblich mit Schlafzimmerblick – wird definitiv mit den dazu passenden Sprüchen ausgestattet, dazu mit brutaler Härte. Am Charme wird man noch etwas arbeiten müssen.

Zum Bond-Schema gehört auch, dass ein exotischer Schauplatz den nächsten jagt. Bangkok, Baku, dann die Türkei. In deren Luftraum zerlegt „Six“ eine Hercules-Maschine, weil ihn die Besatzung, die ihn eigentlich sicher nach Europa bringen sollte, plötzlich töten will. Überhaupt sind ihm gefühlt sämtliche Profikiller der Welt auf den Fersen, weil er hochbrisante Daten in Händen hält.

Großer Bahnhof am Ring?

Der Umweg führt den Gejagten nach Wien, wo er nur kurz verschnaufen kann. Zu Gesang der Sängerknaben fliegt die Kamera über die Innenstadt. Man staunt, dass unmittelbar neben der Ringstraße ein Großbahnhof liegt. CGI macht’s möglich.