Markus Hinterhäuser: „Wir leben! Und wir müssen auch leben!“

Currentzis ist also kein Karl Böhm, der dem Führer huldigte und Generalmusikdirektor an der Semperoper in Dresden, dann an der Wiener Staatsoper wurde?

Und auch nach dem Krieg allseits geschätzt war … Um in der Gegenwart zu bleiben: Currentzis ist definitiv kein Gergiev. Und Valery Gergiev wurde bis zum Februar allerorts hofiert – trotz seiner hinlänglich bekannten Nähe zu Putin. Auch von jenen, die ihn jetzt verteufeln.

Viele westliche Kulturinstitutionen gingen, wie die Festspiele, im letzten Jahrzehnt Kooperationen mit Russland ein. Aus Geldgier?

Es gab, und dies auch als Folge von Glasnost und Perestroika, einen Konsens darüber, dass man mit Russland zusammenarbeiten kann, auf politischer, wirtschaftlicher, sportlicher und kultureller Ebene. Alle haben es getan! Auch in der Einschätzung, dass weltanschauliche Differenzen durch eine immer stärkere Verflechtung ökonomischer, sozialer und kultureller Parameter neutralisiert werden können. Also, dass man eine Art von Koexistenz finden kann. Das ist ja auch das Wesen der Globalisierung, dass alles immer enger miteinander verflochten ist.

Es gab daher keine Bedenken bei der Gründung des russischen Freundeskreises?

Das Direktorium hat kein Problem darin gesehen. Weltweit haben wir in Freundesvereinen um die 6.000 Mitglieder – in Deutschland, der Schweiz, in den USA und selbstverständlich auch in Österreich. Und der russische Freundesverein hat nicht einmal 20 Mitglieder. Soweit ich das beurteilen kann, handelt es sich dabei um enthusiastische Musikliebhaber. Ja, sie können es sich leisten, nach Salzburg zu kommen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, alle Besucher mit einem russischen Pass zu scannen und zu verdächtigen.

Hatte der Deal mit Gazprom nicht schon bei der Bekanntgabe einen Beigeschmack?

Anlässlich des Sotschi-Dialogs 2019 hatten sich Gazprom und OMV bereit erklärt, „Boris Godunow“ im Jahr 2020 mit je 200.000 Euro zu unterstützen. Coronabedingt fand diese Produktion nicht statt, wir haben das Geld zurückbezahlt. Dass diese Annäherung mehr als einen fahlen Beigeschmack hatte, dass sie tatsächlich ein Fehler war, sage ich nicht zum ersten Mal. Die Festspiele sind deswegen aber nicht verderbter als all die anderen, die mit der OMV und oder Gazprom kooperiert haben. Die enge Zusammenarbeit von OMV und Gazprom war bekannt. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Rainer Seele, der damalige OMV-Chef, aus der Hand Putins 2018 den Orden der Freundschaft erhalten hatte. All dies kann man nicht den Festspielen vorwerfen.

Der Dialog sollte die bilateralen Beziehungen stärken – und Bundespräsident Alexander Van der Bellen soll Putin zu den Festspielen eingeladen haben.

Die Salzburger Festspiele jedenfalls haben Putin nicht eingeladen. Die Einladung wurde auf höchster politischer Ebene ausgesprochen.

Und es gibt auch das Geld der V-A-C Foundation, gegründet von Leonid Wiktorowitsch Michelson …

Die V-A-C Stiftung steht nicht auf der Sanktionsliste. Michelson hat in Moskau ein großes Kulturzentrum errichtet. Es funktioniert nur in Zusammenarbeit mit der internationalen Kunst- und Kulturszene. Jetzt ist es quasi tot. Wenn also selbst Michelson die Entwicklung nicht vorhersehen konnte: Wie hätten wir es können? Zum Sponsoring von V-A-C kam es zudem nicht über Michelson: Die künstlerische Leiterin, Teresa Iarocci Mavica, eine Italienerin, ist eine große Bewunderin von Castellucci. Und so bekamen wir für seine Inszenierungen „Salome“ und „Don Giovanni“ jeweils 400.000 Euro. Diesen Betrag sollte es auch heuer für „Blaubarts Burg“ geben. Ob es dazu kommt? Ich weiß es nicht.

Im Opernprogramm gibt es neben den drei Premieren noch „Aida“ und „Zauberflöte“ – als vergleichsweise billige Neueinstudierungen.

Die Premieren 2017 bzw. 2018 haben nicht das eingelöst, was wir uns erhofft hatten. Nun geben wir den beiden Produktionen nicht bloß eine zweite Chance: Sie werden wirklich weiterentwickelt. Das kostet auch Geld.

Also kein Sparprogramm in der Krise?

Definitiv nicht. Zu welchen Konsequenzen uns der scheußliche Krieg zwingen wird, ob es daher so etwas wie ein Sparprogramm geben muss, wird sich erst zeigen. Ich hoffe natürlich nicht.

Ist es richtig, Festspiele zu veranstalten, während in Europa der Krieg tobt? Oder sind die Festspiele ein freudiges Ablenkungsmanöver?

Wir werden wiederholt thematisieren, in welcher Situation sich die Welt befindet – auch im Rahmen eines hochkarätigen Symposions. Es wird offensichtlich werden, dass wir diesen Krieg ablehnen. Krieg ist die Negierung aller Politik, Krieg ist Barbarei, Krieg ist Primitivität. Und die Kunst eröffnet einen anderen Gedankenraum. Es ist wert, sich in diesen zu begeben!

Es gibt aber Premierenfeiern und Sponsorendinner ...

Keine Premierenfeier zu machen, würde nichts an der Situation ändern. Wir leben! Und wir müssen auch leben!