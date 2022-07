Teodor Currentzis dirigierte in Salzburg: Stehende Ovationen

RĂ€tselhaft, wie sich große Kunstwerke ĂŒber die Zeiten hinwegsetzen, Vergangenes mit GegenwĂ€rtigem ĂŒberblenden, Menschheitsverbrechen aus dĂŒsterer Vergangenheit ins Heute holen. All das manifestierte sich im Eröffnungskonzert der „Ouverture spirituelle“ im Salzburger Großen Festspielhaus, als Currentzis mit dem Gustav Mahler Jugendorchester Dmitry Schostakowitschs 13. Symphonie in b-Moll, op. 113 auffĂŒhrte.

Die Vertonung von Jewgeni Jewtuschenkos Gedicht „Babi Jar“ thematisiert den Mord von 33.000 Juden in einer Schlucht in der NĂ€he von Kiew 1941 und den Antisemitismus in der Sowjetunion. Ein Tabu zu Zeiten Nikita Chruschtschows, was die UrauffĂŒhrung der Symphonie gefĂ€hrdete. Auch nach Stalin hatte Schostakowitsch also vom staatlichen Regime keine Ruhe.

Auflehnen gegen Repression

Seine Musik aber blieb ein stĂ€ndiges Auflehnen gegen Repressionen. Das ließ Currentzis deutlich hören. Er ist einer jener Dirigenten, die sich intensiv mit einem Werk auseinandersetzen, aber auch sehr oft mit exzentrischen Lesarten ĂŒbertrieben.

Wie anders als sonst aber agierte dieser Mann am Pult bei Schostakowitschs „Dreizehnter“. Er nahm sich ganz zurĂŒck, stellte sich komplett in den Dienst des Kunstwerks und brachte es fulminant zur Geltung. Die zarten GlockenschlĂ€ge zum Auftakt lĂ€uteten das Besondere ein: ein Kaddish vorgetragen vom international gefragten Kantor Naftali Wertheim.

Dann Schostakowitsch. Die ersten Takte versetzten mit schwebender Transparenz in Höchstspannung. Faszinierend, wie diese ĂŒber alle fĂŒnf SĂ€tze dann durchgehalten wurde. Jede Passage war feinst ausgelotet, aufs SchĂ€rfste akzentuiert. Brillant intonierte der Bass Dmitry Ulyanov mit seiner sonoren, flexiblem Stimme, den Solopart. Die Balance zwischen Solist, Orchester, und Chor (famos die Herren von MusicAeterna und des Salzburger Bachchors) stimmten.

Virtuos die Solisten im Orchester. Mit welcher PrĂ€zision und welcher Hingabe da gespielt wurde. Da gab es Passagen, wo man spĂŒren konnte, wie sich die Musik aufbĂ€umte. Verstörend, ĂŒberwĂ€ltigend, die Marschrhythmen. Wie entrĂŒckt dann das kammermusikalische Finale.

"Was hier geschah: ich kann es nicht vergessen!“

Bei Jewtuschenko heißt es: „Bin selbst der sinnlos hingemĂ€hte Greis. Bin selbst der Kinder eins, die hier erschossen. Was hier geschah: ich kann es nicht vergessen!“

Wer kann da Assoziationen zur Gegenwart ausblenden? Was will man denn noch? Deutlicher kann ein Dirigent den Schrecken nicht in Musik umsetzen. Das Publikum hat’s verstanden und akklamierte dieses denkwĂŒrdige Konzert mit stehenden Ovationen.