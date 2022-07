"Jedermann" 2022: Nebentöne auf dem Domplatz, Jubel für Eidinger

"Jeeeeee-deeer-Mann", hallte es am Montagabend über den (danke, Wetter!) Domplatz in Salzburg. Und in einem "Jedermann", in dem manches komplexer ist als gewöhnt (und als manchem lieb ist), entstand auch an dieser entscheidenden Gänsehautstelle ein Moment, der durchaus neu war: Ein besonders gequälter "Jedermann"-Ruf (Marke sterbender Schwan) sorgte für Schmunzeln und Kichern im Publikum; Lars Eidinger fragte: "Ihr hört's auch?", und sorgte für einen Zusatzlacher an einer Stelle, wo man sich sonst schon festzuhalten beginnt, weil das Bühnenspiel nun Richtung Tod zu fahren beginnt.

Am Schluss gab es Jubel für Eidinger, der ebenso wie "Buhlschaft" Verena Altenberger und das gesamte Ensemble für die zweite "Jedermann"-Runde in einer Version mit dankenswert vielen Neben- und Zwischentönen zurückgekehrt ist. Für Eidinger soll es laut Ö1 die letzte Runde sein - er will nach diesem Sommer aufhören.