Lockdown-Ende: Was Museen, Bühnen, Konzerthäuser und Kinos ab heute bieten

Klassik: Russische Festspiele & ein Weihnachts-Parsifal

Ab heute, Sonntag, darf endlich wieder gespielt, musiziert und gesungen werden. Ein Datum, das vorerst nur das Wiener Konzerthaus wahrnimmt. Das dafür umso exzessiver. An drei Abenden ist hier nämlich das Mariinsky Orchester St. Petersburg mit Dirigent Valery Gergiev und drei verschiedenen Solisten zu Gast. Russische Festspiele der Superlative also.

Der Musikverein aber antwortet schon am Montag. Da spielen die Wiener Philharmoniker mit dem russischen Dirigenten Kirill Petrenko auf, ehe ab 15. Dezember die Wiener Symphoniker mit Adam Fischer (u. a. mit Tschaikowsky) das Zepter übernehmen.

An der Wiener Staatsoper ist ab 13. 12. vor allem ein Mann im Dauereinsatz: Musikdirektor Philippe Jordan. Zwei Mal hintereinander leitet er die Neuproduktion von Mozarts „Don Giovanni“, darauf folgt ansatzlos Richard Wagners (diesfalls eben ein Weihnachts-)„Parsifal“ (15. 12.) und nur einen Tag später Giuseppe Verdis „Don Carlo“.

Hochbetrieb herrscht auch im Theater an der Wien, wo Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare in Egitto“ in der Regie von Keith Warner und mit Bejun Mehta am 17. 12. Premiere feiert; für den 14. ist nun eine Voraufführung angesetzt. In der Kammeroper hat am 16. 12. „Thérèse Raquin“ von Tobias Picker Premiere; ein Schauerdrama als echter Geheimtipp.

Zurück im Spiel ist auch die Wiener Volksoper, die am 18. Dezember endlich ihre lange geplante Premiere von Kurt Weills „Lady in the Dark“ auf die Bühne bringen kann – in der Inszenierung von Matthias Davids und mit herrlichen Musical-Sequenzen.

Neben diesen Premieren gibt es im Dezember hochklassiges Repertoire, schöne Konzerte, einen Liederabend von Jonas Kaufmann (22. 12., Konzerthaus) und zum Jahreswechsel am Ring und am Gürtel „Die Fledermaus“. Und am 1. Jänner 2022 leitet Daniel Barenboim das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

(Peter Jarolin)