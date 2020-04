KURIER Video-on-Demand: TOP 5 Streaming-Highlights

Günter Schwaigers Psychothriller "Der Taucher" mit Franziska Weisz

Die 39-jährige Schauspielerin schlüpft in die Rolle einer Frau, die von ihrem Ex-Partner psychisch und körperlich misshandelt wurde. Als sie ihn anzeigt, wickelt er sie erneut um den Finger. Sie befindet sich in einer totalen emotionalen Abhängigkeit. Die Beziehung begann ja nicht mit Gewalt. Als sie ihn kennenlernt, ist sie an einem Tiefpunkt. Dann kommt dieser Mann, erfolgreich, gut aussehend, eloquent. Er macht ihr Komplimente, stellt sie auf ein Podest. Das ist das Problem, wenn der eigene Selbstwert nicht von innen kommt. Irgendwann bleiben die Komplimente aus, es gibt Sticheleien, Erniedrigungen. Der Mensch, der einem das Selbstbewusstsein gegeben hat, entzieht es einem plötzlich wieder. Irene will zurück in die schöne Beziehung und beginnt, es ihm recht zu machen. Doch je mehr sie sich anpasst, desto weniger respektiert er sie. So beginnt eine Spirale, aus der sie alleine nicht mehr aussteigen kann.

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/der-taucher/