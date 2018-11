Interview mit Markus Schleinzer: Mit dem Kaiser Karten spielen

Markus Schleinzer hat sich Zeit gelassen. Sieben Jahre ist es her, seit er mit seinem Spielfilmdebüt „Michael“, in dem er von einem pädophilen Mann erzählt, in Cannes Premiere feierte. Nun folgt mit „ Angelo“ (derzeit im Kino) eine Annäherung an Angelo Soliman: In gestochen schönen Bildern erzählt Schleinzer von dem „Hofmohren“, der am Wiener Hof des 18. Jahrhunderts als Gesellschafter engagiert und nach seinem Tod präpariert und ausgestellt wurde.

KURIER: Herr Schleinzer, Sie erzählen die Geschichte von Angelo Soliman, der am Wiener Hof als Attraktion herum gereicht wurde. Heute verhält es sich genau umgekehrt: Europa will keine schwarzen Flüchtlinge mehr sehen.

Markus Schleinzer: Ich habe das Drehbuch zu „ Angelo“ schon vor fünf Jahren geschrieben, aber es wurde von der Realität eingeholt. Manchmal wird mir vorgehalten, dass die erste Filmszene, in der das Schiff mit den schwarzen Gefangenen an der europäischen Küste anlegt, ein zu offensichtlicher Verweis auf die Gegenwart ist. Doch die Sklaven wurden damals mit dem Boot gebracht, und nicht mit dem Heißluftballon. Diese Kritik muss ich aushalten. Aber es ist natürlich unfreiwillig komisch, dass wir vor dreihundert Jahren Afrikaner zu Abertausenden verschleppt und hierher verschifft haben, und heute, wo sie von selber kommen wollen, ist es uns unangenehm. Europa muss sich in dieser Hinsicht mit der eigenen Vergangenheit und seiner Geschichte auseinander setzen, denn dass wir heute so reich sind, liegt nicht nur an unseren Ressourcen.

Sie zeigen bereits in den ersten Szenen eine Lagerhalle mit Neonlicht. Ging es Ihnen darum, bewusst an die Gegenwart anzuknüpfen?

Ich glaube, wenn man einen Film sieht und sich denkt: „Ach, das ist ein historischer Stoff, der vor 300 Jahren spielt“, dann lehnt man sich schön zurück – und die Historie bleibt die Historie. Doch genau das ist es, was ich mit dem Angelo-Stoff nicht machen wollte. Ich finde, dass die damaligen Themen heute genauso verhandelt werden.

Die Biografie von Angelo Soliman ist nur bruchstückhaft überliefert. Wie haben Sie sich seiner Person angenähert?

Ich bin davon überzeugt, dass Angelo Soliman traumatisiert war. Er wurde als Kind gefangen, quer durch den afrikanischen Kontinent geschleppt, unter furchtbaren Bedingungen nach Europa verschifft und hier als Sklave verkauft. Es ist vielleicht zynisch, das so zu formulieren, aber im Vergleich zu anderen hatte er Glück und kam an den Wiener Hof. Doch gerade diese Diskrepanz ist extrem: Zuerst wird er wie ein Tier behandelt, ein paar Jahrzehnte später trägt er Seidenstrümpfe und spielt mit dem Kaiser Karten. Das ist ein Spagat innerhalb der eigenen Existenz, den man erst einmal ertragen muss.

Die erste Biografie über ihn erschien ungefähr zehn Jahre nach seinem Tod und liest sich wie eine veredelte Heldengeschichte. Nur das unrühmliche Ende – die Plastination (Konservierungsverfahren, Anm.) – fehlt. Mich berührt, dass er seinen Ruhm und seine Legenden selbst zu stricken begonnen hat. Denn natürlich ist es besser, zu strahlen und sich nicht auf das Niedere reduzieren zu lassen, das die anderen aus dir gemacht haben.