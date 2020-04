Filmemacher Ulrich Seidl wird 60

Egal ob man die Filme von Ulrich Seidl mag oder nicht, kalt lassen sie einen nie. Das war schon bei den ersten dokumentarischen Werken auf der Filmakademie so, das galt auch für "Hundstage", "Import Export" oder aktuell für seine "Paradies"-Trilogie, deren erster Teil am 30. November im Kino anläuft. Sechs Tage vorher, am Samstag, 24. November, feiert der österreichische Regisseur seinen 60. Geburtstag - und das als einer der irritierendsten, kontroversesten und wichtigsten Filmemacher seiner Generation.



Wenn Seidl Kino macht, dann macht er das mit einem erbarmungslosen Blick, ohne zu verschönern oder wegzuschauen, stattdessen im Wissen um die menschlichen Untiefen und jene Interessen, die üblicherweise gut versteckt in den eigenen vier Wänden bleiben. Seidl schaut dorthin, wo die meisten lieber ihren Blick abwenden - und erregt nicht selten damit den Unmut der Moralhüter. Zuletzt gab es im September in Italien eine Anzeige wegen Blasphemie, als "Paradies: Glaube" beim Filmfestival in Venedig seine Premiere feierte.



Der zweite Teil der Trilogie - der erste Teil mit dem Zusatztitel "Liebe" war zuvor bereits bei den Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerb gelaufen - schildert das Leben der missionarischen Krankenschwester Anna Maria, die sich selbst geißelt, mit dem Kruzifix masturbiert und einen innerehelichen Konflikt mit einem muslimischen Ägypter austrägt. Der Film geriet über weite Strecken amüsanter, als Seidl das selbst erwartet hätte, und wurde nur wenige Tage nach der Anzeige mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.