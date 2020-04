Kunstrezepte für die Krisenzeit: Kultur ohne Fett, Salz und Zucker

In der Not isst der Teufel wasweißichwas, der Mensch gehamsterte Nudeln und Reis, und der Musikkonsument das emotionale Äquivalent von Fett, Salz und Zucker. Derart unmittelbar Nährreiches, fest Eingebuchtes und eng Begrenztes bringt Trost, wo sonst alles wackelt.

Das ist auch gut so, die Ernährungsberater waren mal eine Zeit lang schön still, und auch der Kulturjournalismus wies die letzten Wochen lieber auf Hörenswertes hin als mal zu sagen: Nee, lasst uns doch wieder was Gesünderes aus der Speis’ holen. Krisentipps statt Kritik, Gemeinsamkeit statt Sternderlbewertung. Nicht zuletzt auch, weil vieles von dem Schönen und Lustigen, Wohlwollenden und Gutgemeinten, das die sturzgeborene Onlinekulturwelt hervorbrachte, nicht nur freundliches Service Kulturschaffender war, sondern auch der Ruf nach einem Schwimmreifen, wenn nicht gar ein letztes Winken: Viele, viele Künstler stehen vor dem beruflichen Nichts, und ein gut gemachter Gratisauftritt im Internet ändert daran gar nichts. Die Hände, die hier Richtung Publikum ausgestreckt werden, bitten auch, diese rettend zu ergreifen. Da zögert man, zurecht, nachzutreten.