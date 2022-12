Kunsthalle Wien: Akademie und Secession gegen Abwahl der Leiterinnen

Aufsichtsrat Boris Marte hat vor wenigen Tagen als Protest gegen die „Abwahl“ des Zagreber Kollektiv „What, How & for Whom“ als Leitung der Kunsthalle Wien sein Mandat zurückgelegt. Kritik an der Nicht-Verlängerung des Vertrags von Ivet Ćurlin, Nataša Ilić und Sabina Sabolović ab Juni 2024 kommt nun auch von der Akademie der Bildenden Künste und der Secession. Auch weitere Protagonisten der Szene - etwa eine Gruppe bestehend aus den Kurator*innen Martin Fritz und Severin Dünser und Nina Tabassomi sowie den Künstlerinnen Eva Schlegel und Roswitha Schuller - äußerten ihr Bedauern über die Abwahl.