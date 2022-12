Protest gegen "Abwahl" des Leitungsteams der Kunsthalle Wien

Anfang Dezember wurde bekannt, dass das Zagreber Kollektiv „What, How & for Whom“, das derzeit die Kunsthalle Wien leitet, aus dem Rennen für eine Verlängerung ab Juni 2024 ist. Aus Protest gegen diese „Abwahl“ legt nun Boris Marte sein Mandat als Aufsichtsrat der "Stadt Wien Kunst GmbH", der stadteigenen Trägerorganisation der Kunsthalle, zurück, wie er gegenüber der APA bekannt gab. Der KURIER erfuhr indes aus dem Büro der Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, dass die nochmalige Ausschreibung für die künstlerische Leitung der städtischen Kunsthalle am morgigen Samstag, den 17.12., veröffentlicht wird, die Frist soll bis zum 15. Februar 2023 laufen. Notwendig geworden war die Neuausschreibung, weil die Jury keine der 20 Kandidatinnen und Kandidaten - darunter auch das derzeitige Leitungsteam - für geeignet hielt.

Schwieriger Start

„Die Abwahl des leitenden Kuratorinnenkollektivs verstößt gegen meinen Begriff von kulturpolitischer Ethik“, so Marte, der hauptamtlich Vorstandsvorsitzender der Erste Bank Stiftung ist. Diese Einrichtung der am Balkan stark engagierten Bank betreibt ihrerseits eine Kunstsammlung und ist seit langem mit Kultur- und Vermittlungsprojekten in Osteuropa aktiv.