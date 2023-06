Kultursommer Wien: Vielfalt auf neun Bühnen

Einige Programm-Höhepunkte

Bekannte Namen dieses Jahr sind u. a. Conchita Wurst, Josef Hader mit Maria Muhar, Verein zur Rettung der Dinge (für die ganze Familie!), Yasmo & die Klangkantine, Skero, Wiener Blond, Thomas Maurer, Mieze Medusa, Christoph Fritz, Josef Jöchl, Paul Plut.

Hier ein paar Tipps aus der Redaktion:

Yasmo & Die Klangkantine mit dem aktuellen Album "Laut & Lost" (6. 7. beim Wasserturm Favoriten).

Skero & BumBum Kunst (8. Juli, beim Wasserturm Favoriten).

Kurt Palm, Sophie Abraham, Gregor Seberg: Amokläufer in der Schwebe (9. 7. im Währinger Park).

Magda Leeb: Aufpudeln (16. 7. im Währinger Park): Gutes Impro-Kabarett.

Paul Plut spielt u. a. Songs aus seinem aktuellen Album "Ramsau am Dachstein nach der Apokalypse" (23. Juli im Mühlschüttelpark).

Stand-up mit Josef Jöchl (13. 7. im Reithofferpark)

Christoph Fritz mit Sonja Pikart und Berni Wagner mit Kabarett & Grusel (13. 7. im Mortarapark)

Seba Kayan: Carpet Concert (22. 7. im Reithofferpark): Techno trifft anatolische Sounds.

Konzert der Wiener Band Kahlenberg (30. 7. im Mortarapark).

Nelavie (6. 8. im Währinger Park): Wiener Singer-Songwriterin, die mit ausdrucksstarker Stimme, berührenden Texten und Pianosounds guten Austropop macht.

Interkulturelles Vinyl DJ Set von Moritz Bernhard (13. 8. im Mühlschüttelpark): Schallplattenmusik aus allen Kontinenten.

Der Fußballplatz des ASK Erlaa Torpedo 03 in der Meischlgasse wird am 22. Juli zum Ballroom: Denn Queens Brunch ist zurück mit einer erstklassigen Varieté-Show. Auf der Bühne warten internationale Drag- und Queer-Künstler:innen mit Tanz, Live-Musik, Comedy, Burlesque und ordentlich Drama! Queens Brunch: 22. 7., 20.00 Uhr, Meischlgasse ASK Erlaa.

Wer bei Literatur bisher nicht sofort an Elektropop und Techno gedacht hat, wird diese Assoziation nach dem Sommer nicht mehr aus dem Kopf bringen: Wenn Maria Muhar aus ihrem Debütroman Lento Violento liest, schreit dies förmlich nach einem Turntable. Ihre Lesung wird musikalisch begleitet von B.Visible, der den Sound von Eurodance zwischen den Zeilen hörbar macht. Maria Muhar & B.Visible: 6. 8. 18.30 Uhr, Wasserturm Favoriten

Kabarettistischer Generationenaustausch: Maria Muhar und die langjährige Kabarett-Größe Josef Hader reichen einander bei einem krönenden Abschlusswochenende in Liesing die Hände. Maria Muhar & Josef Hader: 13. 8., 20.00 Uhr, Meischlgasse ASK Erlaa.

Die insgesamt neun Bühnen verteilen sich seit heuer ausschließlich auf Bezirke außerhalb des Gürtels:

Wasserturm Favoriten (10. Bezirk)

Herderpark (11. Bezirk)

Kongreßpark (16. Bezirk)

Mortarapark (20. Bezirk)

Mühlschüttelpark (21. Bezirk)

Meischlgasse ASK Erlaa (23. Bezirk)

Neu mit dabei sind:

Reithofferpark (15. Bezirk)

Währinger Park (18. Bezirk)

Schrödingerplatz (22. Bezirk)

Das ganze Programm finden Sie unter www.kultursommer.wien