Yasmo zu ihrem neuen Album: "Wir sind alle ein bisschen verloren“

Es geht in den zwölf neuen Songs auch auch ums Geld, das bei einigen Jugendlichen ziemlich locker sitzt. „Aber nicht jeder hat einen Papa, der es richtig“, rappt Yasmo dazu im Song „100k“, in dem die Singer-Songwriterin Mira Lu Kovac den Refrain liefert. Auf so einen geldigen Papa konnte die in einfachen Verhältnissen aufgewachsene Yasmo nicht zurückgreifen. Was aber nie ein Problem für sie gewesen sei. Anders war das lange Zeit in Sachen Migrationshintergrund. „Diesen wollte ich in Teenagerjahren lange Zeit unsichtbar machen, bis ich gemerkt habe, dass das ein wichtiger Teil meines Lebens ist, und auf keinen Fall etwas, für das man sich schämen muss“, sagt Yasmo. Im Song „Rich“ verwendet sie dann das Wort Bitch, für Yasmo ein Novum. Denn die Rapperin verzichtet grundsätzlich auf Schimpfwörter. „Aber beim Schreiben des Songs hat es so viel Spaß gemacht, das Wort zu verwenden. Als Frau kann ich das auch ohne große Probleme machen. Im Gegensatz zu Männern: Die dürfen nicht Bitch sagen. Das werde ich weiterhin nicht durchgehen lassen.“