Paul Plut verschickt Newsletter, die man öffnet – und gerne liest

"Hallo, es ist so weit. Jetzt gibt’s kein zurück mehr. Hier ist der erste Song meines kommenden Albums: ,Schwarze Finger’.“ Mit diesen Worten hat der in Wien lebende Steirer Paul Plut kürzlich seinen Newsletter eröffnet. Es war der Startschuss für eine Reihe von weiteren Aussendungen, die der Musiker an seine Abonnenten (Anmeldung unter paulplut.com) verschicken wird. Es sind informative, kluge und persönlich gehaltene Nachrichten – ohne Spam-Verdacht, dafür mit Mehrwert. Denn darin wird der 33-Jährige auch seine neuen Lieder vorstellen – so lange, bis Ende Oktober sein neues Album mit dem Titel „Ramsau am Dachstein nach der Apokalypse“ erscheinen wird.