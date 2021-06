Josef Hader im Interview: "Dummheit und Egoismus erklären alles“

Dabei gibt es kaum Raum für Spontaneität.

Doch! Ich bin nur bei einer Premiere ein bissl verkrampfter als später. Da kann es freier werden. Jetzt sollen sich die Vorstellungen ruhig ein bisserl voneinander unterscheiden, weil man auslotet: Was ist der beste Weg?

Zum Programm gehört …

… dass es ständig über alle Ebenen auf- und abwärts geht. Zum Beispiel wollte ich mit einem tiefen Schmäh in die Pause gehen. Wichtig ist mir die Leichtigkeit, und dass das einen freien Rhythmus hat. Ich will diese Freiheit, ein bisschen abzuheben.

In der Sprachmelodie klingt der „Herr Karl“ manchmal wie ein Echo nach.

Das ist leicht möglich, das passiert unbewusst, weil unsere Generation wahnsinnig geprägt ist davon. Das war mit hohem Abstand das größte kabarettistische Ereignis des Jahrhunderts, vielleicht sogar von drei Jahrhunderten in Österreich. Wie der „Herr Karl“ die Verlogenheit einer Gesellschaft, eines ganzen Staates auf den Punkt bringt in einer knappen Stunde, dafür gibt es keinen Vergleich. Natürlich sind wir alle davon ebenso beeinflusst wie von Hans Moser, der in den Unterhaltungskomödien giftig spielt und manchmal richtig kalt und böse ist. Und genau deswegen als ganzer Mensch erscheint. Wir haben alle eine kulturelle Prägung. Gegen die soll und kann man sich auch nicht wehren.

„Rudl“, der Wolf in „Hader on Ice“, erinnert an den weißen Hasen in „Mein Freund Harvey“ mit James Stewart.

Die Frage war für mich: Was mache ich am Schluss, ohne künstlich lustig sein zu müssen? Da ist mir dieser Film eingefallen. Meine Bühnenfigur ist ja zwei Stunden nur erträglich, weil sie auch etwas Naives und dieses Staunen hat, das alle diese Männer auch haben, die gleichzeitig Grausliches machen. Die sind ja wie große Kinder, die alles kaputtmachen.

Was ist mehr verbreitet, Dummheit oder Naivität?

Schwer zu sagen. Das sind ja kommunizierende Gefäße. Ist die Naivität vielleicht das sympathischere Kleid der Dummheit? Vielleicht hat die Dummheit sogar etwas Schönes, wenn – wie in „Candide“ von Voltaire – der Tor so positiv durch die Welt geht. Aber die grausliche Dummheit, die Unheil anrichtet, erklärt alles. Dummheit und Egoismus erklären alles, was furchtbar ist in dieser Welt. Da brauche ich nicht extra noch Verschwörungstheorien dazu.