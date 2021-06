So ist Josef Haders neues Programm: Herr Karl reloaded

Josef Hader in absoluter Hochform. 17 Jahre nach „Hader muss weg“ hatte am Donnerstag „Hader On Ice“ im Stadtsaal Premiere, eine fulminante Einpersonenshow: Larmoyant. Zynisch. Borstig und bösartig. Ein bisschen „Herr Karl“ von heute, sehr viel Ungustl und Gfrastsackl, das alle psychologischen Schattierungen des Motschkerns wild und wütend und hemmungslos auslebt. Der Monolog eines ungemütlich garstigen Misanthropen über das Unmenschliche im Menschsein im Social-Media-Zeitalter.