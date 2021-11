Kostenwahrheit: Das Theater an der Wien ist ein teures Vergnügen

2018 wurden insgesamt 604.693 Besucher gezählt, was einen Rekord bedeutete. Im Jahr darauf, also noch vor Ausbruch der Pandemie, erfolgte „ein überdimensional starker Rückgang“ auf nur mehr 470.752 Besucher. Der StRH konstatierte das zweitschlechteste Ergebnis in den letzten zehn Jahren. Und er nennt zwei Gründe: Der Beginn der Sanierung des Raimund Theaters führte zu einer Halbierung der Besucherzahl (von 262.336 auf 131.132). Zudem sank die Auslastung des Jukebox-Musicals „I am from Austria“ von 88,5 Prozent „nicht unerheblich“ auf 76,1 Prozent.

Im Theater an der Wien lief es in beiden Jahren nicht so super: Die Zahl der Besucher erreichte „nicht einmal annähernd das durchschnittliche Niveau“ der Jahre 2010 bis 2017 in der Höhe von 77.805 Besuchern: 2018 wurden nur 64.866 gezählt, im Jahr darauf 71.967.