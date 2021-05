Roland Geyer: "Es ist ein Abschied ohne Wehmut"

Zwölf szenische Premieren im Theater an der Wien und in der Kammeroper, dazu zehn konzertante Opern, ein Kabarett in der sogenannten „Hölle“, ein Konzert und eine Produktion für Kinder und Jugendliche – mit einem echten Feuerwerk geht Roland Geyer in seine letzte Saison als Intendant des Theaters an der Wien. Und wie Geyer im KURIER-Gespräch sagt: „Es ist tatsächlich ein Abschied ohne Wehmut.“

Seit der Umwandlung des Hauses vom Musicalbetrieb (2006) hin zum Opernbetrieb lenkt Roland Geyer die Geschicke dieser Institution und hat das Haus am Naschmarkt zu einer der weltweit führenden Bühnen für packendes Musiktheater aufgebaut. Ihm folgt Stefan Herheim nach, der diesen Weg weiterführen will und, so Geyer: „Er konnte seine erste Saison völlig neu planen, denn er hatte genug Vorlaufzeit.“