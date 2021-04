Franz Patay: „Wir haben genügend Arbeit, man sieht sie nur nicht“

Noch immer sind viele der 800 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die VBW müssten daher auch heuer gut über die Runden kommen.

Nein, heuer wird ein sehr herausforderndes Jahr mit hohen Einnahmenausfällen. Das Kartenbüro ist nicht in Kurzarbeit. Wir mussten andauernd Tickets umbuchen und sogar mehrfach umbuchen, weil wir immer wieder gedacht haben, dass wir wieder öffnen könnten. Die Mitarbeiter müssen weiterhin Tag und Nacht Tickets umbuchen. Auch in der Finanzabteilung gibt es mehr Arbeit als vor der Pandemie. Denn die Mitarbeiter müssen andauernd Anträge schreiben. Die Lohnverrechnung ist eine unglaubliche Arbeit! Aber ja, ansonsten sind viele Mitarbeiter weiterhin in Kurzarbeit.

Daher gibt es weiterhin Covid-Hilfen. Die Stadt tat also gut daran, die Subvention für 2021 nicht, wie von Ihnen beantragt, um 4,4 auf 44,6 Millionen anzuheben.

Aber was Sie bedenken müssen: Die Regierung hat immer wieder kurzfristige Ankündigungen über mögliche Öffnungsschritte gemacht. Daher waren wir permanent im Stand-by-Betrieb, um innerhalb von zwei Wochen wieder spielen zu können. Unsere Darsteller und Musiker müssen permanent trainieren und üben, es müssen andauernd Probenpläne erstellt werden. Der Betrieb läuft also ganz normal weiter – nur ohne Vorstellungen. Und wenn wir wieder spielen dürfen, gibt es keine Covid-Förderungen mehr. Aber es wird wohl Sitzplatzbeschränkungen geben. Was zur Folge hat, dass wir weniger Einnahmen erwirtschaften. Also: Die Rücklagen werden schmelzen wie Eis in der Sonne.

In der Vereinbarung mit der Stadt haben die VBW zugesichert, jedes Jahr eine Eigenproduktion herauszubringen. Mit welcher Musical-Uraufführung starten Sie also in die Post-Corona-Zeit?

Wir wollen bis zum Sommer 2022 „Cats“ spielen. Das macht wirtschaftlich Sinn, denn wir haben viele Karten verkauft. Und wir sind dabei, einige Projekte zu entwickeln.

Das haben Sie auch schon im Interview vor zwei Jahren gesagt. Das Projekt „Der dritte Mann“ ist seit einem Jahrzehnt in der „Pipeline“ ...

Natürlich sind wir interessiert, neue Projekte zu entwickeln, die auch international vermarktbar sind. Aber wir gehen ein hohes Risiko ein, wenn wir ein neues Musical produzieren. Und wenn man nicht zu 100 Prozent an ein Projekt glaubt, ist es besser, nicht Husch-Pfusch zu machen, sondern ein anderes Stück zu spielen.

Was hat das Musical-Leitungsteam in den letzten zwei Jahren gemacht?

Es entwickelte im Lockdown Projekte für den ORF und andere und arbeitete parallel an Stücken: Wir reden mit Autoren und Regisseuren, Treatments werden erstellt bzw. überarbeitet und so weiter. Es gibt genügend Arbeit, man sieht sie nur nicht. Und ich lasse mir nicht in die Töpfe schauen, bevor das Gericht auf dem Tisch steht.

Ein guter Koch macht vorab den Mund wässrig.

Aber ein guter Koch stellt kein unfertiges Gericht auf den Tisch. Und wir haben uns verpflichtet, ein Jahr lang „Miss Saigon“ zu spielen – wann auch immer. Das kann ich aufgrund der angefallenen Kosten nicht absagen.

Alle produzieren derzeit auf Halde. Droht ein Overkill?

Ich hoffe, dass das Publikum derart ausgehungert ist, um das Angebot auch wahrzunehmen. Wir haben zum Glück ein großes Reservoir an Musical-Fans. Aber es stimmt, wir alle fischen im gleichen Teich. Und die Zahl der Fische vermehrt sich nicht.