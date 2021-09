Viel besser geht es nicht: "Rappresentatione" im Theater an der Wien

Und musikalisch? Da ist die Créme de la Créme am Werk.

Denn Giovanni Antonini und sein Ensemble Il Giardino Armonico sorgen für einen Cavalieri der Superlative. So farbenreich, so akzentuiert, so vital, so grandios erlebt man die so genannte „Alte Musik“ selten.

Dieser Dirigent zaubert melodische Wunderdinge quasi aus dem Finger, holt das Werk in die Gegenwart.

Die Sänger – sie sind purer Luxus an der Wien. So ist die Sopranistin Anett Fritsch, eine betörend-wohlklingende „Anima“, Bariton Daniel Schmutzhard steht ihr als stimmlich viriler „Corpo“ um Nichts nach. Das Ereignis dieser Produktion ist jedoch der phänomenale Countertenor Carlo Vistoli als androgyner Schutzengel, der in seinen Szenen alles abräumt.

Aber da wären ja auch noch andere Künstler von Format, wie etwa Cyril Auvity, Florian Boesch, Georg Nigl, Margherita Maria Sala – sie haben neben allen anderen als Allegorien extrem starke und sehr schön ausgespielte Auftritte.

Hinzu kommt noch der phänomenal Arnold Schoenberg Chor (Einstudierung: Roger Diaz Cajamarca), der wieder einmal auch darstellerisch sehr gefordert wird.

Braucht man diese „Rappresentatione di Anima et di Corpo“ also auf der Theaterbühne? Die Antwort ist ein klares Ja! Ovationen!