Katja Petrowskaja ist Favoritin bei Bachmann-Preis

Nach den drei Wettbewerbstagen bei den 37. Tagen der deutschsprachigen Literatur im Klagenfurter ORF-Theater wartet nun alles gespannt auf die Preisverleihung am Sonntag. Und das aus zwei Gründen, erstens geht es um die Frage wer den prestigeträchtigen Ingeborg-Bachmann-Preis erhält, und zweitens hat sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz angekündigt, und da geht es um nichts weniger als die weitere Existenz des Wettbewerbs. Die allgemeine Erwartung ist, dass auch im kommenden Jahr wieder ein Bachmannpreis vergeben werden wird.

Sehr gute Chancen auf den diesjährigen Hauptpreis werden allgemein der ukrainischstämmigen Autorin Katja Petrowskaja zugebilligt. Ihr Text "Vielleicht Esther" befasst sich mit einem großen Thema, nämlich der Vernichtung der Juden von Kiew durch die Nazis im Jahr 1941. Die Juroren verteilten fast einhellig großes Lob, auch im Publikum waren die Reaktionen sehr positiv.

Absolut preisverdächtig - neben dem Hauptpreis vergibt die Jury ja noch drei weitere Auszeichnungen - sind auch Verena Güntner, die in "Es bringen" den Ton eines von Höhenangst geplagten 16-Jährigen sehr genau trifft, Heinz Helle mit seinem Text "Wir sind schön", in dem es um eine langsam erkaltende Beziehung geht, und Benjamin Maack mit "'Wie man einen Käfer richtig fängt' von Joachim Kaltenbach", dessen Protagonist zwölf ist und Käfer sammelt, um ein Mädchen zu beeindrucken.

Kandidaten zumindest für die Shortlist sind auch Roman Ehrlich und Joachim Meyerhoff, die Österreicherinnen Nadine Kegele und Cordula Simon dürften es eher nicht schaffen. Und dann gibt es da noch den Publikumspreis. Dieser schien nach Meinung vieler schon vor dem Wettlesen für den Burgschauspieler Meyerhoff reserviert. Inzwischen ist das aber wohl nicht mehr so eindeutig, denn da gibt es noch den Brasilianer Ze do Rock, der mit seinem unkonventionellen, hinreißend komischen Text "Gott ist Brasilianer, Jesus anscheinend auch" das Publikum zu regelrechten Lachstürmen hinriss.

Die traditionell eher wenig humor-affine Jury wollte nicht so recht mitlachen, ob Juryvorsitzender Burkhard Spinnen seinen Schützling auf die Shortlist bringt, ist daher fraglich. Kandidat für den via Internet vergebenen Publikumspreis ist er aber auf jeden Fall. Mit dieser Auszeichnung verbunden ist ja neben dem Geldpreis auch ein Sommer als Stadtschreiber in Klagenfurt. In diesem Jahr ist Cornelia Travnicek Stadtschreiberin, sie hat im Vorjahr die Internetabstimmung gewonnen.

Die Preisverleihung beginnt am Sonntag um 11.00 Uhr und wird wie jedes Jahr live von 3sat übertragen. Ob das auch 2014 so sein wird, diese Frage wird Wrabetz wohl vor laufender Kamera beantworten.