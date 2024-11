Es brauch meiner Meinung nach ein Umdenken : Dass sich Frauen und Familien mehr zusammentun, um ein Netzwerk aufzubauen. Genauso wie mehr hochwertige, leistbare Kinderbetreuungsplätze, ohne blöde Nachrede, wenn man die Einrichtung als "Dorf-Erweiterung" in Anspruch nehmen möchte oder muss. Damit kann man diesem Rückzug in die "Biedermeier-Existenz" entgegenwirken, denn die ist gefährlich für die Gleichberechtigung.

Was also tun in so einer Situation?

Das 3-Personen-Familienidyll als "Neo-Biedermeier" geht genau in diese Richtung. Obwohl es heißt "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“ und daran viel Wahres ist. Dieses "Dorf" sucht man aber vergeblich, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wenn Eltern, Tanten und Onkeln nicht in der Nähe sind.

Das ist tatsächlich eine schwierige Entwicklung, insbesondere, was die Rolle der Frau betrifft. Sie wird nämlich zur Hausfrau, die eben daheim ist und sich um das "schöne Zuhause" mitsamt Kindern kümmert. Genau das spreche ich in meinem Programm an: Man fühlt sich als Frau schnell mal "auf die Biologie zurückgeworfen" – durch die Schwangerschaft, die Geburt, aber auch das Danach. Denn selbst wenn der Vater mit anpackt – sobald das Kind da ist, geht vorerst nur eine Person arbeiten. Und das ist hierzulande meist der Mann. Leider.

Auch in einer gesunden Partnerschaft muss das der Fokus bleiben: Dass jene Person, die das Kind zur Welt bringt und in den ersten Wochen hauptsächlich verpflegt, Aufgaben nach und nach abgegeben kann.

Sie gehen in Ihrem Programm auch auf alte Rollenbilder ein, Stichwort "Tradwives". Warum werden diese stereotypen Bilder plötzlich wieder populär, insbesondere bei jüngeren Menschen auf Social Media und Co.?

Wahrscheinlich weil sie faszinieren – es ist nachvollziehbar, warum solche Frauen eine hohe Followerschaft haben. Diese Rollenbilder gehen Hand in Hand mit dem bereits erwähnten Bedürfnis nach Sicherheit: Diese "gute alte Rollenverteilung" war eben klar - und ist noch gar nicht so lange her. Man sieht aber, in welche Gefahren insbesondere Frauen geraten, wenn sie sich in eine ökonomische Abhängigkeit in der Beziehung begeben, wenn sie keiner bezahlten Erwerbstätigkeit nachgehen. Care-Arbeit zählt ja nach wie vor nicht dazu. Hoffentlich irgendwann einmal, aber ich bezweifle es.

In dieser "traditionellen" Konstellation ist nur der Mann der Erwerbstätige und bringt das Geld nachhause, während die Frau sich ihrer "weiblichen Aufgabe" annimmt: Sie steht in der Küche, putzt das Klo und wickelt die Kinder. Damit wird in diesem veralteten Rollendenken "Weiblichkeit" assoziiert, was für mich die große Irritation ist.