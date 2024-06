Kabarettistin Malarina im Interview: "Die Hälfte des Kuchens reicht nicht aus"

KURIER: Wie schwer ist Ihnen die Auswahl gefallen?

Malarina: Das Schwierigste war, die unterschiedlichen Arten der Einreichung in meiner Wahrnehmung zu vereinheitlichen. Newcomer haben zum Beispiel immer sehr wenig Videomaterial, aber das soll niemanden daran hindern, sich zu bewerben. Der Kultursommer war für mich damals auch der dritte oder vierte bezahlte Auftritt als Kabarettistin.

Was hat Sie bei den Einsendungen überrascht, was ist Ihnen positiv aufgefallen, was hat Sie gewundert?

Positiv aufgefallen ist mir, dass so viele unterschiedliche Arten der Humorarbeit in Österreich vertreten sind. Ich bin den etablierten Kolleginnen und Kollegen innen dankbar für ihre Einsendungen, da diese wichtig sind, um das Festival gut besucht zu wissen, und ich finde es schön, dass Stars der Szene dem Kultursommer treu bleiben. Auch Newcomer durfte ich entdecken, und garantiert ist auch der ein oder andere Shootingstar dabei, die aktuelle Förderpreisträgerin Maria Muhar zum Beispiel.