Kultursommer Wien: Die nächste Bühne ist gleich ums Eck

Zusammengefasst wird das Programm heuer zum ersten Mal auch thematisch: "Feminismus", "Heimat", "Die weite Welt", "Wien", "Interaktiv", "Klassiker im neuem Gewand", "Queer", "Theater am Puls der Zeit" und "Kunst in Gebärdensprache".

Um einem das Leben als Besucher etwas einfacher zu gestalten, wurde das Kultursommer-Programm in Kategorien eingeteilt, die jeweils einer Farbe und einem Symbol zugeordnet wurden. Kabarett wird etwa mit einem blauen Tropfen dargestellt, Zirkus mit einem roten Kreis und so weiter und so fort. Das erleichtert einem bei Qual der Wahl schon mal das Leben.

Auftakt mit den Wiener Symphonikern

Die fünfte Ausgabe des Kultursommer Wien geht heuer zum ersten Mal auch in der Großfeldsiedlung in Floridsdorf, dem Hyblerpark in Simmering und dem Wilhelmsdorfer Park in Meidling über die Bühne. Die weiteren Standorte sind: Wasserturm in Favoriten, Reithofferpark in Wien-Fünfhaus, Währinger Park (1180), Mortapark (1020), Schrödingerplatz (1220) und Meischlgasse ASK Erlaa (1230).

Das Programm findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag auf insgesamt neun Freiluft-Bühnen statt. Der Auftakt erfolgt an zwei Tagen auf der Kaiserwiese im Prater. Am 27. und am 28. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr, werden dort die Wiener Symphoniker den Ton angeben. Unter der musikalischen Leitung von Dirk Kaftan agieren neben dem Orchester auch noch die Sopranistin Annette Dasch, Tenor Georg Nigl und Singer-Songwriter Julien Le Play.