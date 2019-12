Daniel Gebhart de Koekkoek fotografierte Afghanen in Hotelpools

Woher stammen die Hunde?

Das Schöne an diesem Projekt ist, dass alle Hunde aus Tierheimen und Zufluchtstellen kommen - also keine klassischen reinrassigen Zuchthunde sind. Daher war die Zusammenarbeit mit manchen von ihnen eine etwas größere Herausforderung. Zwei der Hunde waren sogar schon in einem Werbespot mit Snoop Dogg. Auch er steht scheinbar mehr auf Ecken und Kanten.

Wo ist der neue Kalender erhältlich?

Am einfachsten und besten für die Umwelt ist es ihn direkt im Hotel am Brillantengrund an der Lobby bei Andrea abzuholen falls man in Wien ist. In Berlin gibt es ihn bei "Do you read me?!!". Zusätzlich kann man ihn sehr einfach und günstig online bestellen.