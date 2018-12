Mit Alpakas durch das Jahr 2019

Das Besondere an diesen Fotos sind die Orte, an den Daniel de Gebhart de Koekkoek die Alpakas in Szene gesetzt hat. Sie stehen hinter der Rezeption, in der Badewanne, liegen im Bett und geben den Barkeeper. Damit sieht der Fotograf die Welt durch Kinderaugen: „Mama, darf ich ein Alpaka als Haustier haben?!“ Daniel de Gebhart de Koekkoek macht das Unmögliche möglich.

Dass er dabei getrickst hat, spielt keine Rolle. Die technische Frage sei bei diesem Projekt nebensächlich. Nur so viel: „Den Tieren ist nichts passiert. Sie sind alle noch wohl auf.“ Tierschützer werden wohl jetzt erleichtert aufatmen.