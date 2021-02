Johanna Rachinger: „Wir sind bisher gut durch die Krise gekommen“

Auch wenn es weit weniger Ausgaben gab, argumentiert man mit dem Umsatzrückgang. Wie ist das bei Ihnen?

Wir haben selbstverständlich einen Umsatzverlust, aber wir sind bisher gut durch die Krise gekommen. Denn wir haben zwei Monate lang die Möglichkeit der Kurzarbeit für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anspruch genommen. Das hat uns die Liquidität gesichert. Und weil der Lockdown schon früh im Jahr einsetzte, konnten wir viele Einsparungsmaßnahmen setzen. Zudem bekamen wir als Corona-Hilfsmaßnahme zusätzlich 400.000 Euro. Es gelang uns somit, den Umsatzrückgang auszugleichen und das Geschäftsjahr positiv abschließen. Wir brauchen also kein weiteres Steuergeld. Und wir werden mit der Basisabgeltung auch 2021 über die Runden kommen.

Sie haben in den letzten Jahren Rücklagen gebildet – und hätten daher die 400.000 Euro gar nicht gebraucht?

Es stimmt, ich folge der Weisheit, die vielleicht konservativ erscheinen mag: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wir haben daher Rücklagen in der Höhe von etwa acht Millionen Euro gebildet. Ja, für 2020 hätten wir das Geld nicht gebraucht. Aber wir werden heuer und in den nächsten Jahren auf die Rücklagen zurückgreifen müssen. Denn mit einer Normalisierung der Situation ist nicht so bald zu rechnen.

Haben Sie daher überhaupt ein Programm konzipiert?

Schon! Aber ich jammere nicht, wenn es sich nicht so, wie geplant, realisieren lässt. Denn die Infektionszahlen sind weiterhin besorgniserregend. Ich finde, dass wir alle die Maßnahmen mittragen müssen – und wir müssen Verständnis für sie aufbringen, auch wenn es nicht immer leicht ist.

Was haben Sie denn geplant?

Die Ausstellung „Donau – Eine Reise in die Vergangenheit“ hätten wir schon im letzten Jahr im Prunksaal zeigen wollen. Wir möchten sie nun unmittelbar nach Ostern präsentieren. Zudem eröffnen wir im April das von BWM neugestaltete Papyrusmuseum. Im Literaturmuseum bringen wir „Stefan Zweig. Weltautor“. Und im Herbst folgt im Prunksaal „Des Kaisers schönste Tiere“ mit tollen Tierdarstellungen aus den Habsburgischen Sammlungen. Weiters werden wir drei Online-Ausstellungen anbieten – zum 100. Geburtstag von Erich Fried, zum 90. Geburtstag von Ruth Klüger und zum 70. Todestag von Ludwig Wittgenstein. Wir verwahren von ihnen die Nachlässe.

Diese Ausstellungen sind bereits eine unmittelbare Reaktion auf die Pandemie?

Ja. Wir wollen uns in diesem Bereich noch stärker aufstellen und mit den neuen Technologien noch professioneller umgehen können. Wir arbeiten auch an einer „Vision 2035“, die wir im Mai präsentieren werden. Sie bietet, wie zuvor die „Vision 2025“, ein Gerüst für künftige Strategien – vor allem im Digitalbereich.

Ihr Vertrag läuft bis Ende Dezember. Sie werden sich daher nochmals bewerben?

Ich werde rechtzeitig bekannt geben, wie ich mich entschieden habe.

Ist Ihre Entscheidung nicht gefallen? Warum sonst entwickeln Sie Visionen?

Meine Devise ist, bis zum letzten Tag meines Vertrags engagiert zu arbeiten. Und es sind nicht meine Visionen. Bei der Erarbeitung sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden. Denn die Ziele sollen von ihnen mitgetragen werden. Unabhängig davon, wer die ÖNB leitet.