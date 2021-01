KHM: „Teure Ausstellungen werden wir uns nicht leisten können“

Und der Mietvertrag kann nur mit Zustimmung der Kulturpolitik gekündigt werden.

Genau. Wir konnten am 31. Dezember erstmals den Wunsch nach Kündigung aussprechen, aber er wurde, das war uns klar, negativ beschieden. Wir werden es in einem Jahr wieder versuchen. Das Haus der Geschichte ist wichtig – und sollte den richtigen Platz haben. Auch weitere Flächen in der Neuen Burg würden die Institution nicht stärken. Es wäre an der Zeit, dass die Republik für das Haus der Geschichte einen geeigneten Ort findet.

Noch eine letzte kulturpolitische Frage: Staatssekretärin Andrea Mayer muss laut Koalitionsabkommen eine Holding für die Bundesmuseen etablieren. Ich nehme an, dass auch Sie dagegen sind?

Der KHM-Museumsverband ist bereits eine Mini-Holding. Eine Holding macht nur Sinn, wenn sie den Bundesmuseen zu mehr Ressourcen verhilft. Wenn das Geld nur in diese neue Struktur fließen sollte, bin ich dagegen.