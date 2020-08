Bundesmuseen: Das Gespenst der Holding geht um

Das Gespenst einer Holding geistert schon lang rund um die Minoritenkirche von Wien. Und immer, wenn es im Kanzleramt oder sonstwo gesichtet wird, bilden die mitunter in Feindschaft verbundenen Museumsdirektoren eine wirkmächtige Allianz.

Ende der 90er-Jahre gliederte die SPÖ den Bundestheaterverband in eine Holding samt Tochtergesellschaften (für die Staats- und die Volksoper sowie das Burg- samt Akademietheater) aus. Die ÖVP hingegen entschloss sich, die Museen in Anstalten öffentlichen Rechts überzuführen – angebunden an das Kulturministerium.

Weil die neue Freiheit, die Wilfried Seipel als übermächtiger Direktor des Kunsthistorischen Museums erwirkt hatte, auch zum Fremdgrasen führte, startete Kulturministerin Claudia Schmied (SPÖ) ab etwa 2008 einen Reformprozess. Ihr Sektionsleiter Michael Franz sah sich bereits als Chef einer Holding.