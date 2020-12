Pandemien und Prävention: Alles schon mal da gewesen!

Doch man lernte aus den Fehlern: Als die Pest 1712 wiederkehrte, blieb der Kaiser in Wien, um den Untertanen Mut zu machen. Die Kranken und deren Angehörige kamen in ein abgesperrtes Lazarettviertel, das öffentliche Leben wurde auf ein Minimum reduziert. Und zumindest damals kam die Krankheit quasi mit dem Auto: 1728 errichtete man an der Grenze zum Osmanischen Reich ein „Cordon sanitaire“ mit strenger Quarantäne für alle Reisenden (40 Tage). Seither ist die Pest in Österreich ausgerottet – und man dankte dem lieben Gott mit der Errichtung von Pestsäulen allerorts und der Karlskirche in Wien.

Nun witterten die Pocken ihre Chance. Diese Virusinfektion war zwar nicht unbedingt tödlich, doch der Genesene sein Leben lang durch Narben entstellt. Anders als die Pest grassierten die Blattern auch am Hof: König Ferdinand IV. und Kaiser Joseph I. starben daran – wie auch mehrere Kinder von Maria Theresia. Nachdem die Monarchin 1767 selbst eine schwere Pockenerkrankung überlebt hatte, entschloss sie sich, ihre jüngsten Kinder impfen zu lassen.

Das Serum, zunächst im Waisenhaus am Rennweg an wehrlosen Kindern getestet, konnte sich aber nicht durchsetzen. Erst mit dem Kuhserum, um 1800 in England entwickelt, stieg die Impfbereitschaft langsam an. Aber man machte gehörig Druck. Goodies (wie Stipendien) bekam nur, wer geimpft war. Und die Pfarrer wurden angehalten, die Impfung anzupreisen. Die erste Massenimpfung gab es übrigens bereits 1801 in Brunn am Gebirge.