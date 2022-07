"Jedermann"-Premiere: Salzburger Festspiele gestartet

Was diesen Jedermann und seine Buhlschaft ein Paar werden ließ, bleibt ebenso im Dunkel wie die Antwort auf die Frage, ob der Titelheld nun ein schlechter Mensch ist oder nicht. Immerhin sorgt Lars Eidinger fĂŒr zwei Überraschungsmomente. "Ihr hört's auch, oder?", wendet er sich direkt an das Publikum, das auf ein paar gepresst bis gekrĂ€chzt klingende "Jedermann"-Rufe mit verhaltenem GelĂ€chter reagierte. Und als er an einem endlos langen Tisch mit der Tödin ĂŒber sein weiteres Schicksal verhandelt, kommt dem Zuschauer unwillkĂŒrlich jenes Bild aus dem Kreml in den Sinn, als Putin die Weltöffentlichkeit vor Beginn des Ukraine-Kriegs in Ungewissheit hielt, ob man es bei seinen Treffen mit Delegationen mit einem VerrĂŒckten oder einem Selbstinszenierer zu tun hatte.

Derartige Momente, in denen der "Jedermann" seine selbstverstĂ€ndliche AktualitĂ€t unter Beweis stellt, bleiben Mangelware. Ein Abgesang auf die "toxische MĂ€nnlichkeit", wie es Eidinger im Vorjahr genannt hatte, ist die Inszenierung nicht. Ein Abgesang auf ein ganzes System, das sich ganz dem Mammon verschrieben hatte und sich nun wegen seiner viel zu wenig guten Werke zu verantworten hat, steht noch aus. Intendant Markus HinterhĂ€user, der heuer Dantes "Göttliche Komödie" als Referenzpunkt fĂŒr sein Programm gewĂ€hlt hat, möchte jedenfalls mit seinem Programm DenkanstĂ¶ĂŸe geben. Was freilich nicht heißt, dass das Publikum ihm immer zu folgen gewillt ist. In einer Tonband-Durchsage empfiehlt der Festspiel-Chef seinem Publikum das Tragen einer FFP2-Maske. Am Domplatz folgten diesem Aufruf deutlich weniger als ein Prozent der Zuschauer.

Die erste Festspiel-Neuproduktion gilt dann am 26. Juli dem Doppelabend "Herzog Blaubarts Burg / De temporum fine comoedia" in der Felsenreitschule. Die Salzburger Festspiele 2022 gehen bis zum 31. August. In Summe sind knapp 225.000 Karten aufgelegt.