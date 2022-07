"Jedermann" Lars Eidinger: „Ich möchte frei sein in meinem Ausdruck“

Tja, damit wird man leben müssen. Während der Festspiele gibt es gleich zwei Ausstellungen in Salzburg: Bis 26. August zeigt Eidinger seine Fotos unter dem Titel „Good Gosh“ in der Dependance der Galerie Alba (Imbergstraße 51–55, tägl. 13 bis 19 Uhr). Und am 21. Juli wird um 18.30 Uhr in der Leica Galerie (Gaisbergstr. 12, bis 10. 9., Di – Fr 14 – 18 und Sa 10 – 14 Uhr) die Schau „Black & White Thinking“ eröffnet. Es geht in den Fotografien zentral um eine Frage, die eng mit der Jedermann-Thematik verknüpft ist: Woran glauben wir? An das Geld?