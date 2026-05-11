Hinter den Kulissen beim ESC: Die Helferlein hinter der Bühne

Das “Backstage Diary“ auf ORF ON zeigt seltene Einblicke hinter die Kulissen der gigantischen ESC-Bühne. In dieser Folge geht es um die Frage, wer dafür verantwortlich ist, dass hinter der Bühne alles läuft, wenn auf der Bühne das Partyfeuerwerk steigt.

Von Techniker über Schneiderinnen bis hin zu Make-up-Artisten: Ohne sie würde es den ESC nicht geben! Reinschauen lohnt sich.