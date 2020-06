Gemischte Platte: Badly Drawn Boy, Östro 430, Voodoo Jürgens, Edwin und Austrian Apparel

Edwin - "Sleben"

Der seit Jahren umtriebige Wiener Rapper legt nun sein Debütalbum vor. Darauf soult und raunzt er sich durch zwölf Songs, in denen es poppig zur Sache geht – es gibt chartstaugliche Schonkostbeats, die mit Dancehall- und Jamaika-Vibes Urlaubsstimmung und Karibik-Feeling erzeugen sollen. Am Ende platzt der Traum und man findet sich beim warmen Dosenbier am Wiener Gürtel wieder. Das wäre ja alles noch okay, wenn da diese Autotune-Gejaule nicht wäre. Schade, Edwin, da wäre mehr möglich gewesen.