Gemischte Platte: Douglas Greed, Other Lives, Ghostpoet und Mark Lanegan

Mark Lanegan: Straight Songs of Sorrow

Der US-Schmerzensmann mit dem dunklen Bariton reicht nach seinen Memoiren die dazu passenden Lieder. Es geht um Kindheitserinnerungen, um verflossene Lieben und andere seelischen Wunden, die der Ex-Sänger der Screaming Trees und das Kurzzeitmitglied der Queens of the Stone Age gerne mit Drogen behandelt hat. Jeder Song auf „Straight Songs of Sorrow“ ist ein vertontes Schlüsselerlebnis aus seinem Leben. Was zwar nach einem guten Konzept klingt, ist in der Ausführung aber mangelhaft.