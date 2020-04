Gemischte Platte: The Strokes, Catastrophe & Cure, Wilma Archer und Nina Simone

Nina Simone - "Fodder On My Wings"

Nina Simone war sicherlich eine der größten Stimmen des 20. Jahrhunderts. Die gebürtige US-Amerikanerin, die 2003 in der französischen Gemeinde Carry-le-Rouet starb, nahm 1982 das Album „Fodder On My Wings“ in Paris auf. Die Platte, die auf einem kleinen französischen Label erschien, blieb damals und bis heute unter der Wahrnehmungsgrenze, erreichte nur wenige Hörer. Nun gibt es eine Neuauflage des Werkes, das zu den Lieblingsalben der Künstlerin gehörte.

Zu der Zeit, als Nina Simone dieses Album aufnahm, lebte sie gerade erst kurz in Frankreich und hatte (wieder einmal) psychische Probleme. Diese stellt sie auf "Fodder On My Wings“ auch in den Mittelpunkt. "Alone Again", sicherlich das bekannteste Lied auf dem Album, handelt etwa vom Tod ihres Vater: "Just when I needed him most, he was already a ghost", singt Nina Simone (vom Klavier begleitet) mit melancholischer Stimme. Nina Simone ist einsam. Schön traurig. Traurig schön.

Info: Das neu aufgelegte Album "Fodder On My Wings" ist bereits digital erschienen. Die LP und CD folgen am 29. Mai.